Notre objectif : ré-investir des espaces permettant l’exercice de la liberté de la presse. Dans le contexte politique actuel, il est urgent de réagir ! En tant que média, rejoignez notre action. On vous explique comment.

La présidentielle américaine n’a laissé guère de doute quant à la menace que constitue X (ex-Twitter) pour la liberté de la presse et d’expression, démontrant l’importance de la déontologie journalistique.

L’usage de X est incompatible avec une information fiable :

Twitter était une rue numérique imparfaite mais qui permettait l’expression du pluralisme. X est devenu un outil de propagande d’extrême droite à l’échelle planétaire empêchant le pluralisme.

Les médias forment un contre-pouvoir capable de faire basculer l’opinion publique. Ils sont dans le viseur de X. En fabriquant et en encourageant la diffusion de fausses informations, en dénigrant les médias traditionnels tout en exploitant leurs productions grâce à son IA Grok, Elon Musk et les fidèles de Trump cherchent à détacher les journalistes de leur audience pour se la réapproprier.

Dans le contexte politique actuel, il est urgent de réagir ! En tant que média, soutenez notre action en encourageant vos utilisateurs à quitter X. Pour cela, c’est très simple :

1. Demander à figurer sur la page HelloQuitteX qui liste les médias soutenant l’opération, avec au minimum un statut “en cours de réflexion”

2. Suivez HelloQuitteX sur X, Mastodon, BlueSky

3. Retirer le bouton "partager sur X" de votre site web

Notre plan d’action

Vous explorez des réseaux sociaux plus respectueux de l’information et du journalisme et nous nous chargeons de la migration de votre communauté d’ici le #20Janvier, jour où Elon Musk fera officiellement partie du gouvernement Trump (et n’aura donc plus aucun compte à rendre à la justice).

Dates clés (prévisionnel) :

9 Décembre : lancement du site HelloQuitteX.com en Français

lancement du site HelloQuitX.com en Anglais 16 Décembre Social Upload : lancement du site HelloQuitteX de migration des utilisateurs, phase 1. Chaque utilisateur de X pourra partager avec app.HelloQuitteX.com de manière sécurisée et certifiée :

◦ la correspondance entre ses comptes X, BlueSky et Mastodon

◦ Le fichiers de ses followers/followee que X est tenu de vous donner quand vous réclamez votre archive X

Cet outil développé par le CNRS sera audité par un comité RGPD indépendant.

20 Janvier 2025 Social Download : activation de la phase 2 du service de migration. app.HelloQuitteX.com commencera à reconnecter automatiquement à ses followers et/ou followees (au choix) chaque utilisateurs enregistré sur les plateformes BlueSky et Mastodon.

En tant que média, HelloQuitteX vous aidera à retrouver massivement vos followers sur BlueSky et Mastodon et à vous approprier des espaces numériques avec un meilleur taux de conversion posts/réactions (car avec moins de bots).

Invitez vos abonnés à rejoindre Mastodon et BlueSky

Qui est HelloQuitteX ?

HelloQuitteX est un mouvement transpartisan et apolitique qui aide les citoyens à se réapproprier des espaces numériques compatibles avec des démocraties fonctionnelles (plus d’infos)

Rejoignez HelloQuitteX dès maintenant

Communiqué de presse en PDF